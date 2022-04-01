Росгвардейцы под Киевом спасли жизнь ребенку после массированного обстрела ВСУ

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Военнослужащие ВСУ обстреляли автомобиль в котором находились
мама с дочерью, подросток получил ранения. Помощь пришла со стороны сотрудников
Росгвардии, к которым обратилась женщина.
Росгвардейцы пришли на помощь 16-летней девочке, получившей ранения в результате
атаки украинских военных. Мать пострадавшей обратилась к российским военным в
населенном пункте Раковка, подростка эвакуировали в безопасное место, где
военные медики приняли экстренные меры для спасения жизни девочки.
Подростка после всех предпринятых мер доставили в полевой
госпиталь для дальнейшего лечения и реабилитации. На данный момент жизни ничего
не угрожает.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка
из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как
живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр. По
ее словам, члены батальона «Азов»* не выпускали людей и не давали им воды. Так,
жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале
в нечеловеческих условиях.
* против членов организации в России возбуждены уголовные
дела