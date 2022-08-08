Росфинмониторинг в 2021 году ликвидировал 19 теневых площадок по отмыванию денег

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными, надзорными и контрольными органами ликвидировали 19 теневых площадок по оказанию незаконных финансовых услуг и отмыванию денег. Это на 11 ландроматов больше, чем годом ранее, пишет газета «Известия» со ссылкой на отчет ведомства.