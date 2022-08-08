Росфинмониторинг в 2021 году ликвидировал 19 теневых площадок по отмыванию денег

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными, надзорными и контрольными органами ликвидировали 19 теневых площадок по оказанию незаконных финансовых услуг и отмыванию денег. Это на 11 ландроматов больше, чем годом ранее, пишет газета «Известия» со ссылкой на отчет ведомства.
«Теневые площадки традиционно предоставляют услуги по получению наличных денег, переводу их за рубеж и транзиту для сокрытия их происхождения. Для этого используются разные финансовые инструменты, корпоративные банковские карты, покупка наличной выручки, векселя, фиктивные контракты по внешнеэкономической деятельности», — отметили в ведомстве.
Все ликвидированные компании осуществляли свою деятельность на территории России, однако ряд из них переводили деньги за пределы страны. Согласно оценкам Росфинмониторинга, суммарный объем операций, проходивших через теневые площадки в 2021 году, составлял порядка 30 миллиардов рублей.