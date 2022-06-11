Росавиация продлила режим временного ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге России

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении.

Ограничительная мера распространяется на воздушные гавани, находящиеся в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов, расположенных на юге России, продлили до 18 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.