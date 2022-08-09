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Росавиация продлила режим ограничения полетов в южные регионы России до 17 августа

Росавиация продлила режим ограничения полетов в южные регионы России до 17 августа
pxhere.com

Федеральное агентство воздушного транспорта России приняло решение продлить режим ограничения полетов в аэропорты, расположенные в южных и центральных регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители Росавиации подчеркнули, что ограничения затрагивают 11 аэропортов, расположенных в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике и других городах. Режим временного ограничения будет действовать до 17 августа.

Как сообщает телеканал «360», прямое авиасообщение между Россией и Эфиопией возобновится 23 августа. Регулярные перелеты организует авиационная компания Ethiopian Airlines.

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