Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд южных аэропортов России

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Режим временного ограничения полетов в ряд авиагаваней юга и
центральной части России продлен до 1 мая, сообщили в Росавиации.
Авиакомпаниям рекомендовали организовывать перевозку
пассажиров пользуясь альтернативными маршрутами. Так, в список ограничений
входят аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Ростова-на-Дону и другие.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских
аэропортов продлен до 1 мая 2022 года 03:45 по московскому времени», —
говорится в сообщении.
Пассажиры могут пользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных
Вод. Кроме того, перелеты осуществляются через Ставрополь и Москву.
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