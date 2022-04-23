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    Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд южных аэропортов России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд южных аэропортов России

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    pexels.com

    Режим временного ограничения полетов в ряд авиагаваней юга и
    центральной части России продлен до 1 мая, сообщили в Росавиации.

    Авиакомпаниям рекомендовали организовывать перевозку
    пассажиров пользуясь альтернативными маршрутами. Так, в список ограничений
    входят аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Ростова-на-Дону и другие.

    «Режим временного ограничения полетов в 11 российских
    аэропортов продлен до 1 мая 2022 года 03:45 по московскому времени», —
    говорится в сообщении.

    Пассажиры могут пользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных
    Вод. Кроме того, перелеты осуществляются через Ставрополь и Москву.

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