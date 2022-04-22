Росавиация посоветовала авиаперевозчикам привыкать к полетам без GPS

Пилотов призвали срочно сообщать авиадиспетчерам о любых сбоях и отклонениях в работе GPS или связанной с ней авионики. Экипажи бортов должны быть готовы к реализации базовых процедур взлета и захода на посаду, которые не связаны с использованием спутникового сигнала.