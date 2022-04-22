Росавиация посоветовала авиаперевозчикам привыкать к полетам без GPS

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Российским авиакомпаниям рекомендовано подготовиться к полетам без использования американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS) из-за случаев «глушения», передают «Известия».
Случаи «глушения» и подмены сигналов GPS участились после 24 февраля. Согласно информации «Агентства ЕС по безопасности полетов» (EASA), инциденты были зафиксированы в районе Калининградской области, вблизи стран бассейна Балтийского моря, в восточной части Финляндии, в Черном море, Турции и ряде других регионов.
Пилотов призвали срочно сообщать авиадиспетчерам о любых сбоях и отклонениях в работе GPS или связанной с ней авионики. Экипажи бортов должны быть готовы к реализации базовых процедур взлета и захода на посаду, которые не связаны с использованием спутникового сигнала.
Самолеты оборудованы альтернативной системой, рассказал источник газеты. Он также добавил, что обращение Росавиации носит рекомендательный характер.