Росавиация: авиакомпании не должны допускать необоснованный рост цен на билеты

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Стоимость авиабилетов в стране должна исходить из реальной оценки тарифообразования на каждом маршруте, сообщает пресс-служба Росавиации со ссылкой на замруководителя ведомства Владимира Потешкина.
Представитель ведомства во время совещания по вопросам бесперебойного выполнения полетов в период майских праздников обратил внимание, что многие организации должны сохранить привлекательный для населения прайс, не допуская резкого скачка цен.
«Потешкин призвал всех участников рынка авиаперевозок скоординировать совместные усилия для обеспечения бесперебойного выполнения полетов как в период майских праздничных дней, так и в целом, с целью повышения безопасности и регулярности перевозок пассажиров и недопущения нарушения их прав», — говорится в сообщении Росавиации.
Правительство РФ уже поручило многим компаниям продолжать работу с клиентами, организовывая возврат денежных средств за неисполненные рейсы в полном объеме, или создавать альтернативные маршруты.
Ранее стало известно, что «Аэрофлот» открыл продажи билетов на прямые перелеты до Мальдив, передает издание «ФедералПресс». Первый перелет запланирован на май текущего года.