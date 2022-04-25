Росавиация: авиакомпании не должны допускать необоснованный рост цен на билеты

«Потешкин призвал всех участников рынка авиаперевозок скоординировать совместные усилия для обеспечения бесперебойного выполнения полетов как в период майских праздничных дней, так и в целом, с целью повышения безопасности и регулярности перевозок пассажиров и недопущения нарушения их прав», — говорится в сообщении Росавиации.