Росатом выставит Финляндии счет из-за разрыва контракта на АЭС в Хельсинки

Гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев считает, что есть все шансы вернуть деньги, потраченные на проект атомной электростанции «Хахикиви-1».
«Конструкция (отказа) абсолютно уязвима юридически. Конструкция не выдерживает никакой критики с точки зрения управленческих решений, экономической целесообразности, абсолютно политизирована», — сказал Лихачев в интервью РБК-ТВ на полях ПМЭФ-2022.
Он отметил, что компании для этого придется преодолеть определенный юридический путь, но у Росатома есть необходимый для этого опыт аналитической работы. Лихачев подчеркнул, что «все деньги, которые были затрачены в Финляндии», будут выставлены в счет.
Компания Fennovoima в начале мая расторгла контракт с Росатомом на строительство «Ханхикиви-1» в Финляндии. Проект АЭС предполагал строительство одноблочной станции. Российская сторона не раз отмечала, что считает решение политизированным.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.