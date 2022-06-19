Ромео Бекхэм, Хейли Бибер и Зои Кравиц в рекламной кампании Yves Saint Laurent

Ромео Бекхэм

Yves Saint Laurent представил рекламную кампанию новой осенней коллекции, в которой снялись Ромео Бекхэм, Зои Кравиц, Хейли Бибер и Доминик Файк (звезда сериала “Эйфория”).

Хейли Бибер

Автором съемки стала Грей Сорренти, дочь известного итальянского фотографа и режиссера Марио Сорренти.

Зои Кравиц Доминик Файк

Помимо рекламных снимков, опубликованных в официальном инстаграме* Yves Saint Laurent, вышло короткое видео с участием Ромео, которым тут же поделилась в соцсетях его мама, Виктория Бекхэм.

Горжусь тобой,

– написала она, сопроводив публикацию эмодзи в виде сердца.

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