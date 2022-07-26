«Роман Боджо и Зеленского»: британцев возмутило намерение Джонсона снова посетить Киев

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в третий раз посетить Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Читатели газеты Daily Mail возмутились подобными планами.
Британцы отметили, что политик заботится об украинцах лучше, чем о собственном народе. Об этом они высказались в Сети.
«Борис заботится о них больше, чем о нас», — пишет один из пользователей.
Другой юзер отметил, что Украина может оставить себе такого «бесполезного болвана».
«Этот роман Боджо и Зеленского просто позорище и становится все дороже для британских налогоплательщиков с каждым их свиданием», — сыронизировал еще один комментатор.
Ранее сообщалось, что Джонсон уже посещал Киев с необъявленным визитом месяц назад. Подробности передает RT.