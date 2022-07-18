Роман Абрамович требует от ЕС перевести миллион долларов в его благотворительный фонд из-за санкций

Роман Абрамович

Миллиардер Роман Абрамович потребовал от Евросоюза отменить введенные против него санкции, а также выплатить ему 1 млн долларов. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Бизнесмен заявил, что в 2021 году он стал гражданином Португалии, которая состоит в Евросоюзе. При этом наложенные на него санкции нарушают его основные права, которые защищает ЕС. Абрамович также нанял адвокатов в США, чтобы оспорить арест двух его самолетов.

Деньги миллиардер потребовал перевести в благотворительный фонд, основанный им во время продажи клуба “Челси”. В мае из-за санкций Абрамович продал ФК “Челси” консорциуму инвесторов за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов (5,2 миллиарда долларов).

Помимо Абрамовича санкции через суд хотят отменить российские миллиардеры Алишер Усманов, Петр Авен и Михаил Фридман, которые заявили, что введенные ограничения “ущемляют их права”.

Так, Усманов оспаривает утверждения Евросоюза о том, что он поддерживает военную спецоперацию РФ на Украине, и требует выплатить ему 20 тысяч долларов для покрытия судебных расходов. Авен и Фридман оспаривают заявление ЕС, что они ведут деятельность в секторах российской экономики, которые являются “значительным источником дохода для правительства РФ”.