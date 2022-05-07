Роман Абрамович продаст “Челси” консорциуму бизнесменов за 5 миллиардов долларов, но эти деньги ему не достанутся

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Роман Абрамович

Английский футбольный клуб “Челси”, которым российский миллиардер Роман Абрамович владел с 2003 года, будет продан консорциуму бизнесменов во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли.

Боэли — совладелец бейсбольной команды “Лос-Анджелес Доджерс” и баскетбольной команды “Лос-Анджелес Лейкерс”. Forbes оценивает его состояние в 4,5 миллиарда долларов. В 2019 году он уже пытался выкупить “Челси” у Абрамовича, предложив за клуб 3 миллиарда долларов, но получил отказ.

Однако крупнейшим акционером “Челси”, вероятно, станет калифорнийская частная инвестиционная компания Clearlake Capital, пишет The Guardian. Сделку планируют закрыть в конце мая (до годового собрания акционеров Английской премьер-лиги), в противном случае лондонский клуб рискует вылететь из турнира и еврокубков.

Сумма сделки оценивается в 5,2 миллиарда долларов. Из них 3,08 миллиарда, отведенные на покупку акций клуба, будут переведены на благотворительные цели. Оставшиеся 2,16 миллиарда вложат в развитие клуба. В правительстве Великобритании подчеркнули, что не допустят продажи, если не будут уверены, что Абрамович в конечном итоге не получит никаких доходов.

Это, конечно, прелестная особенность заблокированных счетов россиян по всему миру: они не отдают деньги, но почти всегда готовы их принять,

— прокомментировал новость телеграм-канал “Антиглянец”.

Напомним, что Роман Абрамович принял решение продать “Челси” после начала военной спецоперации на Украине. В начале марта Великобритания ввела против миллиардера санкции, заморозив его активы. Однако это фактически означало, что он не сможет продать клуб, а “Челси” столкнется с операционными трудностями. В итоге правительство страны выдало Абрамовичу временную лицензию для его продажи. Абрамович пообещал, что вся выручка от сделки пойдет на благотворительность.