Ролик в поддержку транспортной реформы вызвал очередную волну негатива среди петербуржцев

Петербуржцы раскритиковали видеоролик властей Северной столицы, опубликованный в поддержку второго этапа транспортной реформы.
Попытка Смольного оправдать неудачный старт программы вызвала еще большую волну негатива среди горожан. Вторая фаза транспортной реформы ничем не отличается от первой, что настораживает жителей Петербурга, особенно после сообщений о дефиците транспорта и рабочих, пишет издание «ПолитРоссия».
Комтранс Северной столицы опубликовал на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» ролик в поддержку реформы, где опрошенные горожане якобы восхищаются обновлениями. Многие пользователи Сети усомнились в объективности проведенного опроса.
«Конечно же, показуха чистой воды!» — возмутились жители Северной столицы.
Таким образом, старт очередного этапа инициируемой губернатором Александром Бегловым транспортной реформы не вызвал восторга у петербуржцев, несмотря на информационную поддержку.