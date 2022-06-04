Ролик в поддержку транспортной реформы вызвал очередную волну негатива среди петербуржцев

Попытка Смольного оправдать неудачный старт программы вызвала еще большую волну негатива среди горожан. Вторая фаза транспортной реформы ничем не отличается от первой, что настораживает жителей Петербурга, особенно после сообщений о дефиците транспорта и рабочих, пишет издание «ПолитРоссия».