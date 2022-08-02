Ролик с надписью «Китай, мы с тобой» на Останкинской башне оказался фейком

В понедельник, 1 августа, в некоторых СМИ появился видеоролик, в котором якобы для демонстрации поддержки позиции Китая, самая высокая в России Останкинская телебашня окрасилась в красный цвет флага Поднебесной и на нем появилась надпись на двух языках — китайском и русском — «Китай, Россия с тобой». Однако представители Российской телевизионной и радиовещательной сети опровергли эту информацию.