Ролик с надписью «Китай, мы с тобой» на Останкинской башне оказался фейком

Информация, что Останкинская телевизионная башня в Москве окрасилась в цвета китайского флага, на котором на русском и китайском языках появляется бегущая строка со словами «Китай, Россия с тобой», оказалась фейком, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
В понедельник, 1 августа, в некоторых СМИ появился видеоролик, в котором якобы для демонстрации поддержки позиции Китая, самая высокая в России Останкинская телебашня окрасилась в красный цвет флага Поднебесной и на нем появилась надпись на двух языках — китайском и русском — «Китай, Россия с тобой». Однако представители Российской телевизионной и радиовещательной сети опровергли эту информацию.
«Надпись “Китай, Россия с тобой!” не транслировалась и не могла транслироваться по техническим причинам — в данный момент верхний медиафасад отключен на плановый ремонт», — отметили в РТРС.
Ранее стало известно, что Китай в ближайшие дни проведет масштабные военно-морские учения вблизи Тайваня. Тем временем ВМС США направили к острову авианосную группу.