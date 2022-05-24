Роковой план Зеленского по уходу территорий под контроль Польши не спасет президента Украины

«Зеленский полностью отдает под управление территорию страны, надеясь, что это его спасет. Если сопоставить два этих события, то становится понятно, что с одной стороны, на Украине дают разрешение на расстрел солдат. А с другой стороны, даются беспредельные права полякам. Зеленский готовит уход территорий под контроль Польши, чтобы поляки могли сами вершить судьбы простых людей. Это окончательная передача во внешнее управление Украины», — объяснил Рогов.