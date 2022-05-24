Роковой план Зеленского по уходу территорий под контроль Польши не спасет президента Украины

Депутат Верховной рады Украины, член партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая внесла законопроект, согласно которому офицерам ВСУ предлагается разрешить убивать солдат, отказавшихся выполнять приказы или самовольно оставивших позиции. Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал «Народным Новостям», что ситуация на Украине накаляется с каждым днем, в стране принимается все больше ошибочных решений, которые ведут к катастрофичным последствиям.
Политик предложил скорректировать статус внутренней службы Вооруженных сил Украины об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.
В текущей версии документа написано, что командир имеет право на использование оружия, если нет другого способа предотвратить криминальное правонарушение, «при этом не причиняя смерти военнослужащему». Но Безуглая предложила убрать из документа последнюю фразу.
Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал «Народным Новостям», что тысячи военных ВСУ переходят на мирную сторону и сдаются, этот процесс значительно ускорился в последнее время.
Рогов отметил, что автор законопроекта Марьяна Безуглая является агентом американских спецслужб. Она продвигает идеи Вашингтона внутри Украины, за что получает преференции от США.
«Надо понимать, что автор законопроекта Марьяна Безуглая не просто рядовой депутат, а очень ценный агент американских спецслужб. Будучи медсестрой, она прошла стажировку в США по линии Госдепартамента. Она получила гарантии прохождения в Раду по американской квоте. Именно ей была поручена реформа СБУ, лишающая службу остатков самостоятельности и полностью подчиняя ее ЦРУ», — объяснил наш собеседник.
Рогов напомнил, что Безуглая также была автором массы скандальных инициатив по передаче Украины во внешнее управление. Именно такую политику ведут сегодня власти на Украине — отдать страну в руки Запада. Например, напомнил Рогов, полякам уже предоставили на Украине особые права. Так, жители Польши могут занимать государственные должности, выбираться на руководящие должности оборонных предприятий, получать доступ к секретным данным и могут быть судьями на Украине.
«Зеленский полностью отдает под управление территорию страны, надеясь, что это его спасет. Если сопоставить два этих события, то становится понятно, что с одной стороны, на Украине дают разрешение на расстрел солдат. А с другой стороны, даются беспредельные права полякам. Зеленский готовит уход территорий под контроль Польши, чтобы поляки могли сами вершить судьбы простых людей. Это окончательная передача во внешнее управление Украины», — объяснил Рогов.
Напомним, что Зеленский анонсировал подписание соглашения с Польшей, упрощающего пересечение границы. Кроме того, депутат украинского парламента Ольга Совгиря сообщила, что Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине.