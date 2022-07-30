«Роковая ошибка»: Пригожин объяснил, почему ВСУ нанесли удар по Еленовке в ДНР

Украинская армия обнаружила на спутниковых снимках в Еленовке в ДНР скопление людей в военной форме и приняла их за военнослужащих РФ, заявил бизнесмен Евгений Пригожин. По его словам, ракеты HIMARS были нацелены на российские части, но попали по пленным украинцам.