«Роковая ошибка»: Пригожин объяснил, почему ВСУ нанесли удар по Еленовке в ДНР

Украинская армия обнаружила на спутниковых снимках в Еленовке в ДНР скопление людей в военной форме и приняла их за военнослужащих РФ, заявил бизнесмен Евгений Пригожин. По его словам, ракеты HIMARS были нацелены на российские части, но попали по пленным украинцам.
Таким образом предприниматель ответил корреспонденту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу на просьбу прокомментировать заявление украинской разведки о якобы причастности к случившемуся «ЧВК Вагнера» и самого Пригожина. По его словам, речь идет о роковой ошибке.
«Есть предположение, что ВСУ приняли решение устранить собственных пленных, исходя из логики «”нечего было в плен сдаваться”», — передает слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин опроверг доступ к американским реактивным системам залпового огня HIMARS (иначе «я бы увидел их в своем огороде»), а также попросил предоставить доказательства или логическую цепочку соответствующих фактов, если кто-то утверждает обратное.