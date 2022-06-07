Рок и диско: Хайди Клум вместе с дочерью Лени и Биллом Каулитцем посетила премьеру в Лос-Анджелесе

Лени и Хайди Клум и Билл Каулитц

Топ-модель Хайди Клум вместе со своей 18-летней дочерью Лени, которая также стала моделью, вышла в свет и посетила премьеру фильма “Мир Юрского периода: Господство” в Лос-Анджелесе. Компанию им на красной дорожке составил деверь Хайди Билл Каулитц.

Лени и Хайди Клум и Билл Каулитц

На премьеру Клум пришла в серебристом сверкающем платье нью-йоркского бренда The Blonds. Вещи марки также носят Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Билли Портер и звезды дрэг-шоу RuPaul Drag Race. За образ топ-модели отвечали ее постоянные стилисты Роб Зангарди и Мариэл Ханн.

Лени же решила сыграть на контрасте и выбрала рокерский образ — облегающие черные брюки со шнуровкой и топ. Ну а Билл Каулитц уравновесил семейный образ нарядом в стиле casual.

Лени недавно стала амбассадором Dior Beauty, и ее карьера в принципе развивается довольно успешно. Особенно востребована юная модель для фотосессий — в июне, например, она появилась на обложке немецкого Glamour (это уже ее вторая съемка для издания).

Лени Клум