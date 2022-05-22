Рогозин заявил о скором появлении российских МБР «Сармат» на боевом дежурстве

Новейшие российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Сармат» в ближайшее время встанут на боевое дежурство в РФ, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, российские военные получат около 50 новых МБР. Рогозин добавил, что серийные поставки «Сарматов» в РВСН должны стартовать к концу осени. Он также отметил, что испытания ракет будут проходить в течение всего текущего года.
Стоит подчеркнуть, что первый испытательный запуск новой баллистической ракеты был осуществлен 20 апреля с космодрома Плесецк. В российском военном ведомстве заявили, что все задачи испытаний были выполнены в полном объеме.