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Рогозин заявил о скором появлении российских МБР «Сармат» на боевом дежурстве

Рогозин заявил о скором появлении российских МБР «Сармат» на боевом дежурстве
Агентство «Москва» / Сергей Киселев

Новейшие российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Сармат» в ближайшее время встанут на боевое дежурство в РФ, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, российские военные получат около 50 новых МБР. Рогозин добавил, что серийные поставки «Сарматов» в РВСН должны стартовать к концу осени. Он также отметил, что испытания ракет будут проходить в течение всего текущего года.

Стоит подчеркнуть, что первый испытательный запуск новой баллистической ракеты был осуществлен 20 апреля с космодрома Плесецк. В российском военном ведомстве заявили, что все задачи испытаний были выполнены в полном объеме.

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