Рогозин заявил о подготовке очередных испытаний МБР «Сармат»

Страны Запада получили коллективное предупреждение от главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Такой вывод в своей статье для The Sun сделал британский журналист Феликс Ален.
Рогозин недавно продемонстрировал фотографию рядом с новейшей межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Сармат». Он отметил, что сейчас идут подготовительные мероприятия к проведению очередного раунда испытаний этого вооружения, передает «ПолитРоссия».
«Главный “ядерщик Путина” сделал новое пугающее предупреждение Западу», — написал автор британского издания.
Вместе с тем стало известно, что Россия начала серийное производство «Сармата», сообщил телеканал «360». По словам Рогозина, первый полк поступит на боевое дежурство до конца текущего года.