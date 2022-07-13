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Рогозин заявил о подготовке очередных испытаний МБР «Сармат»

Рогозин заявил о подготовке очередных испытаний МБР «Сармат»
Roscosmos/via Globallookpress.com

Страны Запада получили коллективное предупреждение от главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Такой вывод в своей статье для The Sun сделал британский журналист Феликс Ален.

Рогозин недавно продемонстрировал фотографию рядом с новейшей межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Сармат». Он отметил, что сейчас идут подготовительные мероприятия к проведению очередного раунда испытаний этого вооружения, передает «ПолитРоссия».

«Главный “ядерщик Путина” сделал новое пугающее предупреждение Западу», — написал автор британского издания.

Вместе с тем стало известно, что Россия начала серийное производство «Сармата», сообщил телеканал «360». По словам Рогозина, первый полк поступит на боевое дежурство до конца текущего года.

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