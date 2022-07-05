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Рогозин заявил о необходимости национализации космической промышленности

Рогозин заявил о необходимости национализации космической промышленности
Агентство «Москва» / Сергей Киселев

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал к национализации промышленности, которая занимается выпуском космической электроники, и передаче ее Роскосмосу и Росатому. Об этом сообщает РИА Новости.

«Тема спутникостроения в нашей стране остается одной из самых тревожных именно в силу недоступности радиоционностойкой элементной базы. Поэтому я бы предложил национализировать эту промышленность и передал бы ее в ведение Роскосмоса и Росатома», — заявил Рогозин.

По его мнению, производство электронной компонентной базы является самым слабым местом в процессе удвоения отечественной орбитальной группировки.

Сайт Роскосмоса недавно подвергся хакерской атаке и перестал открываться. Об этом рассказывает «ФедералПресс».

дмитрий рогозин роскосмос спутникостроение
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