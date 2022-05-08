Рогозин заявил, что «включающему дурака» Маску придется ответить за раздачу интернета ВСУ

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Основателю компаний SpaceX и Tesla, американскому предпринимателю Илону Маску «придется по-взрослому ответить» за поставку средств связи для бойцов ВСУ, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин прокомментировал сообщения, согласно которым подчиняющиеся Киеву военнослужащие пользовались спутниками Маска для доступа к Сети. Пентагон передавал украинским националистам абонентские ящики приема-передачи интернета от Starlink, заявили в Роскосмосе.
«Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал», — сказал Рогозин.
О том, что спутники Starlink раздавали интернет военнослужащим ВСУ в Мариуполе, ранее рассказал пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты войск Украины полковник Дмитрий Кормянков. Мужчина попал в плен при попытке выйти с «Азовмаша».