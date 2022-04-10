Рогозин заверил в восстановлении космического сотрудничества со странами Запада

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Сотрудничество со странами Запада по космическим проектам будет восстановлено рано или поздно несмотря на санкции в отношении РФ. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Это произойдет, когда в странах Запада сменится руководство, уверен он. По словам Рогозина, к управлению в любом случае придут другие люди, которые проанализируют ситуацию и поймут, что последствия от санкций влияют на все страны, передает RT.
«Мы считаем, что какими бы ни были жесткими санкции, прервать полностью космическое сотрудничество не получится. Потом будет очень тяжело восстанавливать отношения с Западом, но, я думаю, они будут тоже восстановлены», — отметил гендиректор Роскосмоса.
В настоящий момент Россия планирует развивать сотрудничество с Китаем, добавил он. При этом, помимо КНР, есть и другие варианты — страны юго-восточной Азии, Индии, африканские и латиноамериканские государства.