Рогозин в стихотворной форме предложил Джоли посетить Донбасс

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин посвятил голливудской актрисе Анджелине Джоли стихотворение. Так он решил прокомментировать ее визит в украинский город Львов.
Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, посетила Львов с «личным» визитом. Дмитрий Рогозин не упустил возможности пригласить актрису в Донбасс через стихотворение.
«Анжелина, я на мове стихов еще не писал, но ты, подруга, меня разочаровала. Пишу тогда на привычном своем. Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас», — написал глава Роскосмоса в Telegram.
Рогозин рассказал звезде «Лары Крофт» о местных крутых ребятах. А богатства региона, по его мнению, заставят Бреда Питта «открыть рот». Глава госкорпорации пообещал, что российские солдаты не станут обижать актрису.