Рогозин в ответ на заявления Шольца напомнил ему о судьбе немецких военных времен ВОВ

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал недавние милитаристические заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости усиления немецкой армии.
Шольц на кануне заявил, что Германии необходимо укреплять собственную армию и сделать ее самой большой среди всех европейских стран. Рогозин прокомментировал эти милитаристские идеи, напомнив, что предки Шольца мечтали покорить СССР военным путем.
«Воинственному канцлеру Германии не терпится повторить опыт своих дедулей и вновь пройтись по улицам Москвы в кругу своих подельников-вояк», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Для наглядности он сопроводил пост кадрами из кинохроники времен ВОВ с тысячами немецких военнопленных, идущим по улицам Москвы под конвоем красноармейцев.