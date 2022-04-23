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    Рогозин: США могут использовать Boeing X-37 для доставки оружия массового поражения

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Рогозин: США могут использовать Boeing X-37 для доставки оружия массового поражения

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    Агентство «Москва» / Сергей Ведяшкин

    Экспериментальный орбитальный самолет X-37, разработанный
    американской компанией Boeing, может использоваться для доставки оружия
    массового поражения, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    В интервью телеканалу «Россия-24» он признал, что
    Соединенные штаты до сих пор не раскрыли предназначения аппарата.

    «У нас нет никакой внятной информации от США о
    предназначении и технических возможностях данного аппарата. Понятно, что наши
    ВС, соответствующие “добывающие” органы имеют такого рода информацию,
    поэтому у нас иллюзий никаких нет», — сказал Рогозин.

    Boeing X-37 представляет собой беспилотный космический
    корабль многоразового использования. Он может действовать на высоте до 750
    километров, совершая при этом маневры.

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