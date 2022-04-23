Рогозин: США могут использовать Boeing X-37 для доставки оружия массового поражения

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Экспериментальный орбитальный самолет X-37, разработанный
американской компанией Boeing, может использоваться для доставки оружия
массового поражения, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
В интервью телеканалу «Россия-24» он признал, что
Соединенные штаты до сих пор не раскрыли предназначения аппарата.
«У нас нет никакой внятной информации от США о
предназначении и технических возможностях данного аппарата. Понятно, что наши
ВС, соответствующие “добывающие” органы имеют такого рода информацию,
поэтому у нас иллюзий никаких нет», — сказал Рогозин.
Boeing X-37 представляет собой беспилотный космический
корабль многоразового использования. Он может действовать на высоте до 750
километров, совершая при этом маневры.
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