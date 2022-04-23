Рогозин: США могут использовать Boeing X-37 для доставки оружия массового поражения

«У нас нет никакой внятной информации от США о

предназначении и технических возможностях данного аппарата. Понятно, что наши

ВС, соответствующие “добывающие” органы имеют такого рода информацию,

поэтому у нас иллюзий никаких нет», — сказал Рогозин.