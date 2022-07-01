Рогозин: Россия и США обсуждают перекрестные полеты на МКС

По его словам, речь идет о переговорах, на которые в своем недавнем распоряжении дало добро правительство. Контакты по теме были и раньше, Роскосмос подготовил на их основе предложение. Рогозин напомнил, что в настоящее время подготовку в США проходит единственная девушка в отряде космонавтов России.