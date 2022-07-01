Рогозин: Россия и США обсуждают перекрестные полеты на МКС

Россия и США начали переговоры о возобновлении пилотируемых перекрестных полетов на МКС. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
В середине июня правительство подготовило распоряжение о соответствующих контактах Роскосмоса в NASA. Эти переговоры уже ведутся, заявил в интервью РИА Новости Рогозин.
«Да, конечно. Они ведутся по линии блока пилотируемой космонавтики госкорпорации “Роскосмос”, которую возглавляет Сергей Крикалев», — уточнил Рогозин.
По его словам, речь идет о переговорах, на которые в своем недавнем распоряжении дало добро правительство. Контакты по теме были и раньше, Роскосмос подготовил на их основе предложение. Рогозин напомнил, что в настоящее время подготовку в США проходит единственная девушка в отряде космонавтов России.
Анна Кикина отправилась в США 25 июня, сообщает издание Argumenti.ru. В ходе подготовки в SpaceX россиянка «пройдет тренировки со скафандром, включая его подгонку по индивидуальным размерам, и поучаствует в лекционных занятиях по последним изменениям в работе некоторых систем корабля Crew Dragon».