Рогозин: применение противоспутникового оружия может спровоцировать третью мировую войну

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Применение противоспутникового оружия для уничтожения
иностранного космического аппарата может спровоцировать новый глобальный
конфликт, уверен глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
В интервью телеканалу «Россия-24» он назвал такой инцидент
обоснованным поводом для войны.
«Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического
аппарата, это третья мировая война. То есть это casus belli однозначно совершенно»,
— сказал Рогозин.
В то же время он назвал бессмысленным призыв США отказаться
от новых испытаний противоспутникового оружия, так как американцы давно
завершили все необходимые тесты.
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