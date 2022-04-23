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    Рогозин: применение противоспутникового оружия может спровоцировать третью мировую войну

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Рогозин: применение противоспутникового оружия может спровоцировать третью мировую войну

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    Агентство «Москва» / Сергей Ведяшкин

    Применение противоспутникового оружия для уничтожения
    иностранного космического аппарата может спровоцировать новый глобальный
    конфликт, уверен глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    В интервью телеканалу «Россия-24» он назвал такой инцидент
    обоснованным поводом для войны.

    «Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического
    аппарата, это третья мировая война. То есть это casus belli однозначно совершенно»,
    — сказал Рогозин.

    В то же время он назвал бессмысленным призыв США отказаться
    от новых испытаний противоспутникового оружия, так как американцы давно
    завершили все необходимые тесты.

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