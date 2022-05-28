Рогозин предложил ЕС «выпить всю водку» для препятствования заработку России

ЕС в будущем можно предложить выпить всю русскую водку, чтобы Москва не смогла на ней заработать. Так глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал европейское решение по российской нефти.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что европейские страны вынуждены импортировать российскую нефть, чтобы президент РФ Владимир Путин «не заработал еще больше».
«Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать еще больше», — предположил Рогозин в своем Telegram-канале.
МИД Финляндии ранее заявил, что страны ЕС смогут отказаться от российских энергоносителей на перманентной основе. В качестве долгосрочного решения рассматривается переход на возобновляемые источники энергии.