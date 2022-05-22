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Рогозин показал воронку от ракеты «Сармат» и посоветовал разговаривать с РФ вежливее

Рогозин показал воронку от ракеты «Сармат» и посоветовал разговаривать с РФ вежливее
prt scr telegram.org/@mod_russia

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поделился кадрами результатов испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат».

Он сопроводил публикацию в своем Telegram-канале советом для недоброжелателей России. Глава Роскосмоса призвал всех «агрессоров» быть повежливее.

«С ядерным зарядом такая воронка на месте объекта (географического объекта) противника будет… ну очень большая и очень глубокая и радиоактивная», — написал Рогозин.

По его словам, на боевое дежурство в российские войска встанет почти 50 МБР «Сармат». Сейчас в Ужурском ракетном соединении Красноярского края проводятся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый комплекс.

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