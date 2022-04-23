Рогозин: новая российская ракета «Сармат» сможет поражать цели на любой дистанции

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил межконтинентальную
баллистическую ракету (МБР) «Сармат» с ракетным комплексом «Воевода».
По его словам, новая российская МБР сможет поражать цели на
практически неограниченных расстояниях. Рогозин опубликовал видео, на котором
можно сравнить скорость активного участка у «Воеводы» и «Сармата», который
после завершения государственных испытаний будет принят на вооружение РВСН.
Отметим, что баллистическая ракета «Сармат» была разработана
в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева. Ее первый тестовый пуск
был выполнен 20 апреля из шахтной установки на космодроме Плесецк.
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