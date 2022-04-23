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    Рогозин: новая российская ракета «Сармат» сможет поражать цели на любой дистанции

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Рогозин: новая российская ракета «Сармат» сможет поражать цели на любой дистанции

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    Агентство «Москва» / Сергей Киселев

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил межконтинентальную
    баллистическую ракету (МБР) «Сармат» с ракетным комплексом «Воевода».

    По его словам, новая российская МБР сможет поражать цели на
    практически неограниченных расстояниях. Рогозин опубликовал видео, на котором
    можно сравнить скорость активного участка у «Воеводы» и «Сармата», который
    после завершения государственных испытаний будет принят на вооружение РВСН.

    Отметим, что баллистическая ракета «Сармат» была разработана
    в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева. Ее первый тестовый пуск
    был выполнен 20 апреля из шахтной установки на космодроме Плесецк.

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