Рогозин: новая российская ракета «Сармат» сможет поражать цели на любой дистанции

По его словам, новая российская МБР сможет поражать цели на

практически неограниченных расстояниях. Рогозин опубликовал видео, на котором

можно сравнить скорость активного участка у «Воеводы» и «Сармата», который

после завершения государственных испытаний будет принят на вооружение РВСН.