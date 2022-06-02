Рогозин назвал ядерный арсенал России гарантом безопасности государства

Ядерное оружие является «последним уравнителем» и гарантом безопасности России. Такое мнение высказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
В ходе VIII итоговой отраслевой конференции руководителей и специалистов служб управления персоналом организаций ракетно-космической отрасли глава госкорпорации отметил, что она отвечает, в том числе, за создание баллистических ракет, которые несут стратегическое вооружение.
«Надеюсь, что до их применения дело не дойдет никогда, потому что ядерное оружие и ракетные средства его доставки — это последний уравнитель», — заявил Рогозин.
Он подчеркнул, что само наличие таких МБР гарантирует России безопасность в случае эскалации конфликта с теми или иными государствами.