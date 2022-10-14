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Рогов: жители Запорожья помогают ВС РФ и передают данные о действиях ВСУ

Рогов: жители Запорожья помогают ВС РФ и передают данные о действиях ВСУ
prt scr youtube.com | Свободная Пресса

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что запорожцы активно информируют власти о местах расположения военнослужащих ВСУ и иностранных наемников.

«У нас там половина города является разведчиками, по сути. Местные жители сами нам сообщают координаты боевиков, мест их расположения, расположения иностранных легионов, скопления техники, боеприпасов и прочего», — рассказал Рогов в беседе с журналистами ТАСС.

Он добавил, что люди часто отправляют данные вместе с подтверждающими фотографиями и видеоматериалами, несмотря на то, что вести съемку бывает опасно. Власти Запорожья просят граждан быть аккуратными и удалять все сообщения после отправки, подметил Рогов.

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