Рогов: жители Запорожья помогают ВС РФ и передают данные о действиях ВСУ

Он добавил, что люди часто отправляют данные вместе с подтверждающими фотографиями и видеоматериалами, несмотря на то, что вести съемку бывает опасно. Власти Запорожья просят граждан быть аккуратными и удалять все сообщения после отправки, подметил Рогов.