Рогов: жители Запорожья помогают ВС РФ и передают данные о действиях ВСУ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что запорожцы активно информируют власти о местах расположения военнослужащих ВСУ и иностранных наемников.
«У нас там половина города является разведчиками, по сути. Местные жители сами нам сообщают координаты боевиков, мест их расположения, расположения иностранных легионов, скопления техники, боеприпасов и прочего», — рассказал Рогов в беседе с журналистами ТАСС.
Он добавил, что люди часто отправляют данные вместе с подтверждающими фотографиями и видеоматериалами, несмотря на то, что вести съемку бывает опасно. Власти Запорожья просят граждан быть аккуратными и удалять все сообщения после отправки, подметил Рогов.