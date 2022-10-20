Рогов: Зеленский приказал ВСУ захватить Херсон и ЗАЭС до конца осени

Президент Украины Владимир Зеленский приказал ВСУ захватить Запорожскую АЭС и Херсон до конца осени, так как успехи требуется показать до промежуточных выборов в конгресс США 8 ноября. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.