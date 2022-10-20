Президент Украины Владимир Зеленский приказал ВСУ захватить Запорожскую АЭС и Херсон до конца осени, так как успехи требуется показать до промежуточных выборов в конгресс США 8 ноября. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В комментарии для РИА Новости он подчеркнул, что российские войска в состоянии защитить территории своей страны.
«Если Херсон для них важен в стратегическом плане, то атомная станция нужна Зеленскому как пиар-акция», — сказал Рогов.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден передал Зеленскому, что Конгресс может перестать оказывать военную помощь Киеву, если украинский лидер продолжит жаловаться на недостаточную помощь Украине, передает RT.