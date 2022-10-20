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Рогов: Зеленский приказал ВСУ захватить Херсон и ЗАЭС до конца осени

Рогов: Зеленский приказал ВСУ захватить Херсон и ЗАЭС до конца осени
Федеральное агентство новостей

Президент Украины Владимир Зеленский приказал ВСУ захватить Запорожскую АЭС и Херсон до конца осени, так как успехи требуется показать до промежуточных выборов в конгресс США 8 ноября. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В комментарии для РИА Новости он подчеркнул, что российские войска в состоянии защитить территории своей страны.

«Если Херсон для них важен в стратегическом плане, то атомная станция нужна Зеленскому как пиар-акция», — сказал Рогов.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден передал Зеленскому, что Конгресс может перестать оказывать военную помощь Киеву, если украинский лидер продолжит жаловаться на недостаточную помощь Украине, передает RT.

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