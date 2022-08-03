Рогов заявил, что ВСУ применяют «тактику выжженной земли» при обстрелах Запорожья

«Решения (О нанесении ударов. — Прим. ред.) принимаются по объектам критической гражданской инфраструктуры: это те же зернохранилища, те же мосты, те же водоканалы, железнодорожные пути, по которым поставляют продовольствие и вывозится зерно с нашей территории на продажу. Конкретная тактика выжженной земли, которая была изначально англосаксами апробирована еще на примере индейских племен во время колонизации Америки. С тех пор в принципе ничего не изменилось», — рассказал Рогов.