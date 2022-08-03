Рогов заявил, что ВСУ применяют «тактику выжженной земли» при обстрелах Запорожья

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают область из американских РСЗО HIMARS, используя «тактику выжженной земли».
Ранее представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью газете The Daily Telegraph заявил, что украинская сторона использует установки HIMARS только по согласованию с США, при этом Вашингтон может отменить разрешение на использование РСЗО, если цель не устраивает. Рогов в беседе с ТАСС отметил, что Соединенные Штаты таким образом фактически разрешают Украине применять вооружение против объектов гражданской инфраструктуры.
«Решения (О нанесении ударов. — Прим. ред.) принимаются по объектам критической гражданской инфраструктуры: это те же зернохранилища, те же мосты, те же водоканалы, железнодорожные пути, по которым поставляют продовольствие и вывозится зерно с нашей территории на продажу. Конкретная тактика выжженной земли, которая была изначально англосаксами апробирована еще на примере индейских племен во время колонизации Америки. С тех пор в принципе ничего не изменилось», — рассказал Рогов.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, американке конгрессмены по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявили о планах передать Киеву 30 РСЗО HIMARS и установок MLRS.