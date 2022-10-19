Рогов: ВСУ не хотят забирать тела своих погибших в Запорожской области

«Мы не воюем с мертвыми. У нас есть понятие режима тишины, чтобы противоположная сторона могла забрать тела. Но они эти тела не забирают. Тела просто лежат в полях. Украинская сторона не реагирует на наши предложения», — рассказал Рогов в беседе с РИА Новости.