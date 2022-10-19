Рогов: ВСУ не хотят забирать тела своих погибших в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области украинские военные отказываются забирать тела своих погибших с линии соприкосновения, хотя российская сторона готова обеспечить для этого режим тишины.
«Мы не воюем с мертвыми. У нас есть понятие режима тишины, чтобы противоположная сторона могла забрать тела. Но они эти тела не забирают. Тела просто лежат в полях. Украинская сторона не реагирует на наши предложения», — рассказал Рогов в беседе с РИА Новости.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.