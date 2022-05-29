Запорожье всегда торговало с Россией продукцией на миллиарды долларов, однако в Киеве решили неправомерно лишить регион такой возможности. Соответствующее заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с ТАСС.
По словам представителя местных властей, торговые связи были «не просто скрыты, а, по сути, преступно заблокированы». Рогов подчеркнул, что в таком случае области также запрещалось иметь какие-либо контакты с российскими партнерами.
«Промышленная площадка исторической Новороссии просто колоссальная… Только в одной Запорожской области объем экспорта в Россию всегда считался в миллиардах долларов», — пояснил член главного совета военно-гражданской администрации.
Помимо прочего Рогов заявил, что украинские войска до сих пор обстреливают Запорожскую область, в том числе баллистическими ракетами комплекса «Точка-У». В связи с этим наличие российских солдат на территории Запорожья является гарантией безопасности, уверен он.