Рогов: власти Украины преступно блокировали торговлю и связи Запорожья с Россией

Помимо прочего Рогов заявил, что украинские войска до сих пор обстреливают Запорожскую область, в том числе баллистическими ракетами комплекса «Точка-У». В связи с этим наличие российских солдат на территории Запорожья является гарантией безопасности, уверен он.