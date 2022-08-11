Рогов: украинские националисты при обстреле ЗАЭС повредили здание пожарной части

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по территории пожарной части, расположенной вблизи Запорожской АЭС. Об этом сообщил официальный представитель ВГА региона Владимир Рогов.
По словам Рогова, здание МЧС получило значительные повреждения в результате обстрела со стороны украинских националистов, которые, очевидно, пытались ударить по территории Запорожской АЭС.
Известно, что всего киевский режим выпустил в указанном направлении пять ракет. В своем Telegram-канале Рогов опубликовал фото пожарной части в Энергодаре после прилета.