Приказы обстреливать Запорожскую АЭС отдают из Великобритании и Соединенных Штатах. Такое заявление сделал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Минобороны сообщило о новом артобстреле по Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ 11 августа. В результате атаки пострадала теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов.
«Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Великобритании и США, именно они курируют режим (президента Украины Владимира) Зеленского, который по факту является лишь исполнителем», — добавил Рогов.
По мнению члена главного совета администрации Запорожской области, ВСУ хотят остановить дальнейшее продвижение российских и союзных войск, обстреливая объект. Чтобы остановить атаки силовиков, нужно освободить Никополь, Марганец и Томаковку, пишет РИА Новости.
Недавно постпред РФ при ООН Василий Небензя оценил последствия ухода РФ с Запорожской АЭС. По его словам, Киев начнет использовать станцию для чудовищных провокаций, передает URA.RU.