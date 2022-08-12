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Рогов: США и Великобритания отдали приказ нанести удар по ЗАЭС

Рогов: США и Великобритания отдали приказ нанести удар по ЗАЭС
wikipedia.org / Максим Гаврилюк / GFDL

Приказы обстреливать Запорожскую АЭС отдают из Великобритании и Соединенных Штатах. Такое заявление сделал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Минобороны сообщило о новом артобстреле по Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ 11 августа. В результате атаки пострадала теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов.

«Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Великобритании и США, именно они курируют режим (президента Украины Владимира) Зеленского, который по факту является лишь исполнителем», — добавил Рогов.

По мнению члена главного совета администрации Запорожской области, ВСУ хотят остановить дальнейшее продвижение российских и союзных войск, обстреливая объект. Чтобы остановить атаки силовиков, нужно освободить Никополь, Марганец и Томаковку, пишет РИА Новости.

Недавно постпред РФ при ООН Василий Небензя оценил последствия ухода РФ с Запорожской АЭС. По его словам, Киев начнет использовать станцию для чудовищных провокаций, передает URA.RU.

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