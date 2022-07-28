Рогов: средства ПВО пресекли удар украинских БПЛА по гражданским объектам Мелитополя

Средства ПВО отразили попытку украинской армии нанести удар по гражданской инфраструктуре Мелитополя с помощью беспилотников, сообщил член ВГА Запорожской области Владимир Рогов.
«Пресечена попытка атаки на гражданскую инфраструктуру города ударными беспилотниками. Были попытки нанесения удара. Отработали зенитные установки. Атака отражена», — заявил он.
Представитель ВГА подчеркнул, что украинская армия намеренно бьет по гражданским объектам в надежде лишить население «работы и уверенности в завтрашнем дне».