Рогов: средства ПВО пресекли удар украинских БПЛА по гражданским объектам Мелитополя

Представитель ВГА подчеркнул, что украинская армия намеренно бьет по гражданским объектам в надежде лишить население «работы и уверенности в завтрашнем дне».

«Пресечена попытка атаки на гражданскую инфраструктуру города ударными беспилотниками. Были попытки нанесения удара. Отработали зенитные установки. Атака отражена», — заявил он.