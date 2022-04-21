Рогов сообщил о предотвращении серии терактов украинской ДРГ в Мелитополе

Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть

небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако

и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что

их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории

Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.