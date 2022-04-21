    В тренде

    Рогов сообщил о предотвращении серии терактов украинской ДРГ в Мелитополе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Рогов сообщил о предотвращении серии терактов украинской ДРГ в Мелитополе

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Федеральное агентство новостей

    Федеральная служба безопасности России предотвратила серию
    терактов в Мелитополе, которую готовила украинская диверсионно-разведывательная
    группа (ДРГ), написал член Главного совета Военно-гражданской администрации
    Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

    У группы украинских диверсантов, которых удалось задержать,
    обнаружены два переносных зенитно-ракетных комплекса, 18 противотанковых и
    противопехотных ракет, несколько автоматов, три ручных противотанковых
    гранатомета, тысячи боеприпасов и средства связи.

    Рогов напомнил, что украинские военные регулярно обстреливают
    Мелитополь. Так, 20 апреля системы противовоздушной обороны, развернутые в
    городе, уничтожили два ударных беспилотника.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила
    к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами —
    руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях
    эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть
    небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако
    и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что
    их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории
    Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »