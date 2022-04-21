Рогов сообщил о предотвращении серии терактов украинской ДРГ в Мелитополе

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Федеральная служба безопасности России предотвратила серию
терактов в Мелитополе, которую готовила украинская диверсионно-разведывательная
группа (ДРГ), написал член Главного совета Военно-гражданской администрации
Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
У группы украинских диверсантов, которых удалось задержать,
обнаружены два переносных зенитно-ракетных комплекса, 18 противотанковых и
противопехотных ракет, несколько автоматов, три ручных противотанковых
гранатомета, тысячи боеприпасов и средства связи.
Рогов напомнил, что украинские военные регулярно обстреливают
Мелитополь. Так, 20 апреля системы противовоздушной обороны, развернутые в
городе, уничтожили два ударных беспилотника.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила
к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами —
руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях
эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть
небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако
и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что
их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории
Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.