ВСУ не смогли прорвать линию фронта у Орехова и Гуляйполе, расположенных в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Украинские войска предприняли попытку прорыва в районе городов Орехов и Гуляйполе. С их стороны было брошено примерно по роте с поддержкой танков и бронированных машин. Их передвижение было оперативно выявлено», — сообщил о неудачных планах ВСУ Рогов.
Он уточнил, что украинские боевики столкнулись с серьезными потерями. Кроме того, российские военные отбросили националистов на их исходные позиции.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.