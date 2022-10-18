Рогов сообщил, что в Запорожье наблюдается «целая армада» беспилотников ВСУ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на линии соприкосновения в Запорожской области наблюдается скопление беспилотников ВСУ. Рогов отметил, что такого большого количества украинских БПЛА в Запорожье раньше не было.