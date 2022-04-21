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    Рогов: солдаты ВСУ «помогли спастись» из-под обстрела стиральной машине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Рогов: солдаты ВСУ «помогли спастись» из-под обстрела стиральной машине

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    Федеральное агентство новостей

    Член Главного совета Военно-гражданской администрации
    Запорожской области Владимир Рогов рассказал о примечательном случае
    мародерства: служащие ВСУ «помогли эвакуироваться» стиральной машинке, попавшей
    под обстрел.

    Рогов опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором поделился кадрами, свидетельствующими
    о том, что служащие ВСУ присваивают чужую собственность, пользуясь ситуацией.
    Так, на фотографии видно, как трое украинских военных выносят из здания
    стиральную машину.

    Рогов: солдаты ВСУ «помогли спастись» из-под обстрела стиральной машине
    prt scr telegram.org / @vrogov

    «Увезут ее они в более безопасное место — квартиру одного из них во Львове — на автомобиле скорой помощи. Вечная рыцарская природа украинского воинства. Гордимся!», — написал Рогов.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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