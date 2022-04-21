Рогов: солдаты ВСУ «помогли спастись» из-под обстрела стиральной машине

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Член Главного совета Военно-гражданской администрации
Запорожской области Владимир Рогов рассказал о примечательном случае
мародерства: служащие ВСУ «помогли эвакуироваться» стиральной машинке, попавшей
под обстрел.
Рогов опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором поделился кадрами, свидетельствующими
о том, что служащие ВСУ присваивают чужую собственность, пользуясь ситуацией.
Так, на фотографии видно, как трое украинских военных выносят из здания
стиральную машину.
«Увезут ее они в более безопасное место — квартиру одного из них во Львове — на автомобиле скорой помощи. Вечная рыцарская природа украинского воинства. Гордимся!», — написал Рогов.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.