Рогов: солдаты ВСУ «помогли спастись» из-под обстрела стиральной машине

Рогов опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором поделился кадрами, свидетельствующими

о том, что служащие ВСУ присваивают чужую собственность, пользуясь ситуацией.

Так, на фотографии видно, как трое украинских военных выносят из здания

стиральную машину.