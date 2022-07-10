Рогов: россияне смогут поддержать жителей Запорожья с помощью движения «Мы вместе с Россией»

«Мы приняли решение создать общественное движение «Мы вместе с Россией», которое объединит под одной эгидой все прогрессивные силы: волонтёров, активистов, общественные организации, меценатов, профильных специалистов. К нам готовы приезжать, чтобы помогать, и многие уже приехали. Наши земляки смогут объединить силы с теми, кто готов приехать на помощь – и с теми, кто уже приехал», — рассказал Рогов.