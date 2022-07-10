Рогов: россияне смогут поддержать жителей Запорожья с помощью движения «Мы вместе с Россией»

Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о том, какая помощь оказывается его родному краю со стороны россиян: предложения об участи в помощи мирной жизни региона поступают фактически из каждого региона РФ.
Владимир Рогов в своем Telegram-канале рассказал о масштабах поддержки со стороны жителей России и анонсировал создание особой общественной организации, цель которой — объединить небезучастных граждан.
«Мы приняли решение создать общественное движение «Мы вместе с Россией», которое объединит под одной эгидой все прогрессивные силы: волонтёров, активистов, общественные организации, меценатов, профильных специалистов. К нам готовы приезжать, чтобы помогать, и многие уже приехали. Наши земляки смогут объединить силы с теми, кто готов приехать на помощь – и с теми, кто уже приехал», — рассказал Рогов.
Он добавил, что учреждение такой организации сделает работу администрации гораздо эффективнее, и «помощь дойдет до каждого» и призвал к участию всех неравнодушных граждан.