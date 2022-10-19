Рогов рассказал подробности провальной атаки десанта ВСУ на Запорожскую АЭС

Украинские войска провалили еще одну попытку атаки с высадкой десанта у Запорожской атомной электростанции с целью ее захвата. Подробности инцидента рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
ВСУ начали нападение около 4 часов утра: силами двух рот Киев попытался провести высадку десанта, намереваясь быстро взять территорию левого берега Каховского водохранилища с последующим захватом АЭС, написал он в своем Telegram-канале.
В атаке были задействованы 37 лодок, в том числе 12 тяжелого типа. Операция потерпела крах, в результате Киев лишился более 90 человек личного состава, а также 14 катеров. Остатки атакующих спасались бегством под плотным артогнем.
Несмотря на попытки обстрелов, жертв и разрушений на атомной станции нет.