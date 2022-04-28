Рогов рассказал о срыве планов Украины по атаке на Запорожскую АЭС

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В Энергодаре были сбиты два беспилотных летательных аппарата-камикадзе польского производства. По предварительной информации, их целью должна была стать Запорожская АЭС, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Обломки БПЛА, направлявшегося к самой мощной в Европе Запорожской АЭС, упали в нескольких сотнях метров от атомной станции. Второй рухнул практически перед зданием городской администрации», — отметил Рогов.
По его словам, БПЛА были снаряжены боеголовками с массой взрывчатого вещества до 800 граммов в тротиловом эквиваленте.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.