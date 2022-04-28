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    Рогов рассказал о срыве планов Украины по атаке на Запорожскую АЭС

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Рогов рассказал о срыве планов Украины по атаке на Запорожскую АЭС

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    wikipedia.org / Ralf1969 / CC BY-SA 3.0

    В Энергодаре были сбиты два беспилотных летательных аппарата-камикадзе польского производства. По предварительной информации, их целью должна была стать Запорожская АЭС, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

    «Обломки БПЛА, направлявшегося к самой мощной в Европе Запорожской АЭС, упали в нескольких сотнях метров от атомной станции. Второй рухнул практически перед зданием городской администрации», — отметил Рогов.

    prt scr youtube.com/Dmitry Puchkovprt scr youtube.com/Dmitry Puchkov

    По его словам, БПЛА были снаряжены боеголовками с массой взрывчатого вещества до 800 граммов в тротиловом эквиваленте.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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