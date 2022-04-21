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    Рогов предупредил жителей Запорожья: силовики Зеленского проводят рейды у православных храмов города

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Рогов предупредил жителей Запорожья: силовики Зеленского проводят рейды у православных храмов города

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    wikimedia.org/Борис Мавлютов/CC BY-SA 3.0

    Член Главного совета Военно-гражданской администрации
    Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что около православных храмов в
    Запорожье проводятся рейды: силовики вылавливают мужчин и вручают им повестки в
    армию.

    Рогов предупредил жителей Запорожья: силовики Зеленского проводят рейды у православных храмов города
    wikimedia.org/Общественное достояние

    Рогов опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором
    предупредил жителей Запорожья о проводимых силовиками облавах. Он подчеркнул,
    что локации — православные храмы — выбраны не случайно, таким образом действующий
    президент Украины Владимир Зеленский и его западные покровители хотят
    обнаружить верующих людей и отправить их в зону боевых действий.

    Рогов предупредил жителей Запорожья: силовики Зеленского проводят рейды у православных храмов города
    wikimedia.org/Alexey Tolmachov /CC BY-SA 4.0

    «Вас зовут умирать не за Родину, а за личные корыстные интересы Зеленского и его хозяев из Великобритании и США. Дорогие земляки, будьте осторожны! Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на дачу, в частный сектор», — предупредил Рогов.

    Он также посоветовал жителям Запорожья запастись едой и по
    возможности найти безопасное укрытие на случай городских боев.

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