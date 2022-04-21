Рогов предупредил жителей Запорожья: силовики Зеленского проводят рейды у православных храмов города

«Вас зовут умирать не за Родину, а за личные корыстные интересы Зеленского и его хозяев из Великобритании и США. Дорогие земляки, будьте осторожны! Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на дачу, в частный сектор», — предупредил Рогов.