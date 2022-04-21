Рогов предупредил жителей Запорожья: силовики Зеленского проводят рейды у православных храмов города

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Член Главного совета Военно-гражданской администрации
Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что около православных храмов в
Запорожье проводятся рейды: силовики вылавливают мужчин и вручают им повестки в
армию.
Рогов опубликовал пост в своем Telegram-канале, в котором
предупредил жителей Запорожья о проводимых силовиками облавах. Он подчеркнул,
что локации — православные храмы — выбраны не случайно, таким образом действующий
президент Украины Владимир Зеленский и его западные покровители хотят
обнаружить верующих людей и отправить их в зону боевых действий.
«Вас зовут умирать не за Родину, а за личные корыстные интересы Зеленского и его хозяев из Великобритании и США. Дорогие земляки, будьте осторожны! Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на дачу, в частный сектор», — предупредил Рогов.
Он также посоветовал жителям Запорожья запастись едой и по
возможности найти безопасное укрытие на случай городских боев.