Рогов показал кадры сбитых в небе над Мелитополем украинских БПЛА

Отмечается, что всего с начала проведения специальной

военной операции были уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных

ракетных комплекса, 443 беспилотных летательных аппарата, 2139 танков и других

боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 917

орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2046 единиц специальной военной

автомобильной техники.