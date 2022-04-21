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    Рогов показал кадры сбитых в небе над Мелитополем украинских БПЛА

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Рогов показал кадры сбитых в небе над Мелитополем украинских БПЛА

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    wikipedia.org/Олег Довгаль /CC BY-SA 3.0

    В небе над Мелитополем средствами ПВО были сбиты два ударных беспилотных
    летательных аппарата украинской армии. Об этом рассказал член Главного совета
    Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов на своей
    странице в социальной сети.

    На кадрах с места событий видно, что после перехвата цели в
    небе появился не до конца раскрывшийся парашют.

    Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь
    Конашенков заявлял о том, что несколько дней назад средства противовоздушной
    обороны ВКС РФ сбили в воздухе два украинских беспилотника в районе Бердянска и
    Мелитополя.

    Рогов показал кадры сбитых в небе над Мелитополем украинских БПЛА
    prt scr youtube.com/Медиапортал ХРАНИТЕЛЬ

    Отмечается, что всего с начала проведения специальной
    военной операции были уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных
    ракетных комплекса, 443 беспилотных летательных аппарата, 2139 танков и других
    боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 917
    орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2046 единиц специальной военной
    автомобильной техники.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
    только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
    Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
    подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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