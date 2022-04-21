Рогов показал кадры сбитых в небе над Мелитополем украинских БПЛА

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В небе над Мелитополем средствами ПВО были сбиты два ударных беспилотных
летательных аппарата украинской армии. Об этом рассказал член Главного совета
Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов на своей
странице в социальной сети.
На кадрах с места событий видно, что после перехвата цели в
небе появился не до конца раскрывшийся парашют.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь
Конашенков заявлял о том, что несколько дней назад средства противовоздушной
обороны ВКС РФ сбили в воздухе два украинских беспилотника в районе Бердянска и
Мелитополя.
Отмечается, что всего с начала проведения специальной
военной операции были уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных
ракетных комплекса, 443 беспилотных летательных аппарата, 2139 танков и других
боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 917
орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2046 единиц специальной военной
автомобильной техники.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.