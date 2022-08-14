Рогов назвал главную причину, почему на Украину «пало проклятие»

Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на Украину пало проклятие, и объяснил почему.
По словам Рогова, территории, которые сейчас находятся в составе нынешней Украины, принадлежат России еще со времен Переяславской рады, состоявшейся в далеком 1654 году, на которой было принародно принято решение об объединении территории войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой. При этом присягали на Священном писании, а там есть слова, что если кто-то предаст или уйдет – то будет на него проклятие.
По словам Рогова, то, что сейчас творится на Украине, это и есть проклятие клятвопреступления, страна разрушается.
«Как только нашу землю отрывают от большой России, у нас сразу реально, как в известной песне: «Что они не делали, не идут дела». (…) Естественно, это проклятие реализовывалось», — цитирует Рогова «Украина.ру».
Общественный деятель отметил, что один из его предков был запорожским казаком, поэтому он точно знает, что казаки всегда себя называли не иначе, как «русскими лыцарями» (русский рыцарь. — Прим. ред.).