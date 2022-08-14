Рогов назвал главную причину, почему на Украину «пало проклятие»

По словам Рогова, территории, которые сейчас находятся в составе нынешней Украины, принадлежат России еще со времен Переяславской рады, состоявшейся в далеком 1654 году, на которой было принародно принято решение об объединении территории войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой. При этом присягали на Священном писании, а там есть слова, что если кто-то предаст или уйдет – то будет на него проклятие.