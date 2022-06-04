Рогов: группу украинских диверсантов нейтрализовали в Запорожье

Представитель главного совета администрации в беседе с РИА Новости рассказал, что группу террористов-диверсантов ликвидировали в Мелитопольском районе. По словам Рогова, ее участниками были хорошо подготовленные люди, которые имеют прямое отношение к спецслужбам Украины.