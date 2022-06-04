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Рогов: группу украинских диверсантов нейтрализовали в Запорожье

Рогов: группу украинских диверсантов нейтрализовали в Запорожье
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

Украинскую диверсионно-разведывательную группу нейтрализовали в Запорожской области. Об этом сообщил член совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Представитель главного совета администрации в беседе с РИА Новости рассказал, что группу террористов-диверсантов ликвидировали в Мелитопольском районе. По словам Рогова, ее участниками были хорошо подготовленные люди, которые имеют прямое отношение к спецслужбам Украины.

Силовики ликвидировали членов ДРГ, оказавших при задержании сопротивление. На данный момент ведутся следственные действия.

Ранее власти Запорожья назвали украинских диверсантов авторами взрыва в Мелитополе. Об этом информирует телеканал «360».

диверсанты Мелитополь Украина
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